Brexit: Timmermans (Pse), tragedia, rischio anche per Italia

- La Brexit è una tragedia e anche l’Italia è a rischio. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Commissione europea del Pse, Frans Timmermans, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Partito democratico. “Per me Brexit è una tragedia. Questo è quello che succede in una società quando non c’è dialogo e una questione politica diventa quasi religiosa. Questo spacca una società. Adesso questa società è ferma e non fa più nulla e questo è il prezzo del radicalismo politico”, ha detto il vicepresidente uscendo della commissione. “Questo - ha concluso - succede quando non c’è dialogo e questo è anche un rischio per l’Italia che spero non vada nella stessa direzione”. (Rem)