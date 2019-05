Francia: esplosione a Lione, sul caso indaga procura antiterrorismo

- La sezione antiterrorismo dell'ufficio del procuratore di Parigi sta indagando sull’esplosione avvenuta oggi nel centro di Lione che ha causato almeno 13 feriti secondo l’ultimo bilancio provvisorio. In base alle prime ricostruzioni della stampa, intorno alle 17:30 un uomo ha depositato una valigia davanti a un panificio all'angolo tra rue Victor Hugo e rue Sala, vicino a Place Bellecour, nel secondo arrondissement della città, dopo essere arrivato in bicicletta. L'uomo, di cui non è ancora stato diffuso un identikit, è ricercato dalla polizia. I vigili del fuoco e gli artificieri sono presenti sul posto e il quartiere è stato isolato. Secondo quanto riferito al quotidiano “Le Figaro” da una fonte della polizia, la deflagrazione è stata causata da un “pacco bomba che conteneva viti e chiodi”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di un "attacco" e di "feriti". "C'è stato un attacco a Lione, lo sanno tutti (...). Non è mia responsabilità fare un bilancio. A priori, in questa fase, non ci sono vittime. Ci sono feriti, quindi voglio rivolgere un pensiero ai feriti e alle loro famiglie", ha detto Macron, intervistato in diretta dal "Youtuber" Hugo Travers. (Res)