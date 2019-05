Europee: Zingaretti (Pd), Salvini concreto? Ha concretamente distrutto Italia

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale a Milano, ha replicato al vicepremier Matteo Salvini, che ha invitato a votare la Lega, che rappresenta la concretezza. “Sì, è vero: Salvini concretamente in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia, perché concretamente è crollato il fatturato delle aziende, crollato il Pil, aumentata la disoccupazione, concretamente hanno tagliato le pensioni agli italiani, concretamente hanno distrutto la fiducia nel nostro Paese”. “Quindi - ha proseguito Zingaretti - sono persone concrete nel farsi gli affari loro. Hanno raccolto tanta fiducia negli italiani, perché hanno raccontato i loro problemi, cioè i problemi italiani, però si sono rivelati incapaci di risolverli”. “Quindi ora è il tempo della fiducia, di ricostruire una speranza per l’Italia, noi abbiamo messo in campo una lista unitaria del Pd, proprio raccogliendo l’appello che ci veniva dall’Italia: basta divisioni, basta litigi, basta egoismi e abbiamo offerto il primo tassello dell’alternativa. Quindi chi ama l’Italia oggi ha un’opportunità: questa volta non si può non andare a votare, perché altrimenti questo paese rischia, e lo dico anche con dispiacere, perché abbiamo assistito a due mesi di finti litigi”, ha spiegato il segretario dem. “Chi vota Di Maio e chi vota i 5 Stelle vuole Salvini ministro degli Interni altri 4 anni, noi no. Noi andiamo a votare per voltare pagina e salvare l’Italia che è il Paese che amiamo”, ha concluso Zingaretti. (Rem)