M5s: Di Battista, con Salvini approvato anticorruzione e Formigoni in carcere. Pd ha votato contro

- "Mal di pancia nel M5s per Salvini? Sono convinto che i sostenitori del Movimento sanno che non c'erano alternative. Io con la Lega sono sempre stato duro, ma grazie a loro si è votata l'anticorruzione e ora Formigoni è in carcere. Il Pd ha votato contro". Così l'ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, da piazza Bocca della Verità dov'è in corso l'evento di chiusura della campagna elettorale del M5s a Roma. (Rer)