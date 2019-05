Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGiocaMI, evento pubblico organizzato dalla Fondazione G. e D. De Marchi Onlus, dedicato ad adulti e bambini, per giocare insieme e prevenire la dipendenza dal web.Palazzo Marino - Cortile d'Onore e Sala Alessi (dalle 10.00 alle 18.00)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia Lara Magoni partecipa alla cerimonia di apertura del 'Tai Chi Chuan Symposium 2019'.Palazzetto dello Sport, via Manzù, 34 Selvino/BG (ore 9.30)VARIEOpen day dell'Università Statale di Milano per le future matricole. Benvenuto del rettore Elio Franzini.Università Statale di Milano, via Festa del Perdono 7 (dalle 9.30 alle 17.00)Seconda giornata del Wired Next Fest. Ospiti, tra gli altri, gli attori Alessandro Borghi, Elio Germano, Lucrezia Lante della Rovere, il capo missione dell'ong spagnola Proactiva Open Arms, Riccardo Gatti, i cantanti Elio e Levante, il cosmonauta Walter Villadei, il presidente e amministratore delegato del Gruppo CAP, Alessandro Russo, i giornalisti Lucia Annunziata e Mario Calabresi, gli scrittori Alessandro Baricco e James Rollins e il velista Giovanni Soldini.Giardini pubblici Indro Montanelli (dalle 10 alle 19-45)Visita riservata alla stampa nel cantiere di Linate della M4. Partecipa l'assessore a Mobilità e Ambiente Marco Granelli e rappresentati della società concessionaria M4 spa, dei consorzi dei costruttori, di Sea Milan Airports e dell'associazione Open House Milano.Linate - pochi metri dopo la porta n.8 (ore 11.00)Quinto appuntamento della rassegna "Prendi il libro e mangia! Camminare controcorrente" con don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele e di Libera. A seguire la performance di show painting "Chissenefrega" con Afran e Donat Munzila, organizzata dall'associazione per il Refettorio Ambrosiano.Refettorio Ambrosiano, piazza Greco (ore 19.30)(Rem)