Governo: Di Maio, se qualcuno vuole crisi lo dica sabato agli italiani

- "Se c'è qualcuno che chiede i voti domenica per aprire la crisi lunedì lo deve dire sabato agli italiani". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione di "Otto e Mezzo" in onda stasera su La7. "Noi assicuriamo che il governo va avanti e siamo argine a una serie di cose strampalate, dalle armi alla famiglia - ha aggiunto Di Maio -. Come siamo argine anche al Pd sugli stipendi dei parlamentari e il finanziamento pubblico ai partiti". (Rer)