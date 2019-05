Europee: Timmermans (Pse), amici di Salvini non sono sovranisti, ma estremisti di destra

- È sbagliato definire “sovranisti” i leader europei che sabato scorso sono venuti a Milano per la manifestazione della Lega. “Non sono sovranisti, sono estremisti di destra”, ha spiegato il candidato alla presidenza della Commissione europea del Pse, Frans Timmermans, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Partito democratico. “La loro fede - ha proseguito - è l’odio, ma l’odio non aiuta nessuno. Sono loro gli amici di Salvini. Sono loro che vi hanno abbandonati, italiani. Loro non vogliono soluzioni, vogliono solo produrre bugie”. (Rem)