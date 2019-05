Europee: Zingaretti, contro diseguaglianze e per Ue di democrazia

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alle elezioni europee di domenica scrive su Twitter: "Noi vogliamo l'Europa della democrazia, non quella di Auschwitz, che propone il disprezzo della vita: ecco la battaglia che dobbiamo portare avanti e lo facciamo con le idee. E lo faremo, con il nostro Piano per l'Italia, contro le disuguaglianze". (Rin)