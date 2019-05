Roma: Fisascat Cisl, continua protesta lavoratori mense scolastiche per bando Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche della Capitale ieri sono scesi nuovamente in piazza per urlare la loro preoccupazione e il loro disappunto contro il bando delle mense scolastiche. Appuntamento al Campidoglio contro un bando di gara vergognoso che non garantisce i diritti salariali e occupazionali dei lavoratori e colpisce altresì i diritti sindacali limitando il diritto di assemblea durante l’orario di lavoro. Accanto ai lavoratori le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il ritiro ormai da mesi del bando di gara che lede i diritti dei lavoratori e espone famiglie e bambini a un servizio di bassa qualità". Così una nota di Fisascat Cisl Roma. "Lo scorso 13 e 14 maggio, in occasione dell’apertura delle buste economiche e con la conseguente aggiudicazione della gara - spiega il comunicato - si era tenuto il presidio sotto l’assessorato alla Persona per protestare contro un bando di gara che oltre ad indebolire i diritti dei lavoratori collegati alla clausola sociale, potrebbe creare un danno a bambini e genitori che si troveranno a pagare un servizio scadente. I lavoratori che potrebbero essere esclusi dal nuovo bando di gara sono circa 300, che prestano servizio nelle scuole autogestite e 174 lavoratori impiegati come cuochi negli asili nido. Per questi e altri motivi le sigle sindacali hanno deciso di continuare la loro protesta e hanno indetto uno sciopero per il 30 e il 31 maggio per l’intero turno di lavoro. Cristina Silvestri, Fisascat Cisl Roma: "chiediamo al Comune di Roma di annullare il bando di gara per garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di garantire il loro futuro salariale e occupazionale. La nostra protesta continuerà con il presidio del 28 e 29 maggio presso il ministero dello Sviluppo economico".(Com)