Messico-Usa: segretario presidenza, Ross ci ha chiesto di chiudere a investimenti da Cina (2)

- Nel racconto del funzionario messicano, Ross ha quindi detto che Washington "non vuole una partecipazione molto attiva di investimenti cinesi in Messico, sopratutto in progetti strategici. Inoltre vogliamo che ci aiutiate e controllare la migrazione che viene dall'America centrale". Un pacchetto di richieste che Ross avrebbe legato ai negoziati allora in corso per rimuovere i dazi statunitensi all'importazione dei prodotti in acciaio e alluminio da Messico e Canada, partita che si sarebbe risolta con l'impegno a non permettere l'ingresso di prodotti cinesi negli Usa attraverso i mercati confinanti. "Ci chiedi quattro cose ma non volete i nostri pomodori", ha risposto Romo ricordando un'altra contesa commerciale aperta con gli Usa. "Quindi devi decidere se vuoi pomodori o migranti, o acciaio e migranti", ha spiegato Romo citato da "El Financiero". (segue) (Mec)