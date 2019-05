Messico-Usa: segretario presidenza, Ross ci ha chiesto di chiudere a investimenti da Cina (3)

- Il segretario alla presidenza messicana ha quindi chiarito che le imprese cinesi - come quelle di qualsiasi altro paese - sono benvenute in Messico, anche se al momento non ci sono trattative in corso con nessuna. "Vogliamo che gli investimenti stranieri passino dagli attuali 29, 30 milioni di dollari all'anno a 35 e 40 milioni. Vediamo che ci sono molte imprese statunitensi possono venire in Messico, imprese che producono in Cina e che per effetto della guerra commerciale stanno cercando un posto dove muoversi", ha detto Romo parlando di uno studio che dimostrerebbe le opportunità e i vantaggi per le aziende Usa in Cina che intendano spostarsi in Messico. (Mec)