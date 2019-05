Difesa: senatore Usa Menendez, “Trump vende armi a Riad bypassando il Congresso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Donald Trump ha "formalmente informato il Congresso" di nuove vendite di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, bypassando la revisione da parte degli organi legislativi degli Statu Uniti attraverso un “provvedimento oscuro”. Lo ha detto il senatore democratico Bob Menendez, numero due della commissione per gli Affari esteri del Senato, in una dichiarazione diffusa su Twitter. La Casa Bianca avrebbe fatto ricorso a una disposizione di emergenza per consentire la vendita di armi ai due paesi del Golfo, nonostante le obiezioni del Congresso. Menendez si è detto “deluso, ma non sorpreso” dalla mossa di Trump “priva di responsabilità costituzionali”, sottolineando che la decisione “potrebbe avere conseguenze sulla capacità di esportazione dell’industria militare statunitense”. (Was)