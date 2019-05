Scuola: Zingaretti (Pd), in Italia non esiste apologia dell'antifascismo, non si metta in discussione libertà docenti

Milano, 24 mag 19:40 - (Agenzia Nova) - In Italia "esiste il reato di apologia del fascismo, non apologia dell'antifascismo. Se lo ricordi chi mette in discussione la libertà di docenti della scuola italiana". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un passaggio del suo intervento alla chiusura della campagna elettorale a Milano della lista Pd-Siamo Europei in riferimento alla vicenda dalla professoressa di un istituto di Palermo, sospesa per 15 giorni, dopo che i suoi studenti, in una video presentazione per la giornata della Memoria, avevano accostato le leggi razziali del '38 al decreto Sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata