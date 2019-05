Governo: svolto a Palazzo Chigi incontro fra Conte e Rappresentanza dei militari

- Si è svolto oggi a Palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i delegati della Rappresentanza dei militari. Lo ha riferito la stessa presidenza del Consiglio in una nota. Nel corso dell’incontro, a cui era presente anche il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, si è discusso delle risorse del comparto e degli interventi correttivi nel riordino dei ruoli e delle carriere dei militari. Sono state, inoltre, oggetto di confronto alcune questioni riguardanti le condizioni d’impiego del personale impegnato nelle operazioni di sicurezza sia sul territorio nazionale che in mare. Al termine dell’incontro, svoltosi in un clima di collaborazione e condivisione delle problematiche rappresentate, il presidente Conte ha ringraziato il personale militare per l’impegno profuso per la sicurezza dei cittadini, garantendo l’impegno ad approfondire le soluzioni proposte in un tavolo di concertazione che sarà avviato per affrontare le questioni aperte nel corso dell’incontro odierno.(Com)