Europee: sindaco Sala, per sinistra momento di allargare

- Il centrosinistra deve allargare: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha ribadito anche dalla chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee all’Arco della Pace. “Questo è il momento più delle proposte che sull'enunciazione dei temi. Ed è il momento anche di allargare, non è solo un problema di formule politiche, quello che dirò è che noi parliamo con tutti, con l'obiettivo di cercare di ricondurre tutti alla nostra visione che è, semplificando, una visione di sviluppo e di solidarietà. Si parla con tutti, le imprese sono le benvenute, ma certo cerchiamo di portarle al nostro spirito collaborativo. Forse da questo punto di vista Milano può insegnare”, ha detto Sala ai giornalisti. Ai cronisti che gli hanno chiesto se l’allargamento a cui pensa è anche al Movimento 5 Stelle, il sindaco ha risposto: “Io intendevo dire 'parliamo con tutti gli elettori'. Uno dei difetti del Pd e della sinistra italiana è quello di rivolgersi al proprio elettorato naturale, ormai la dimostrazione degli ultimi periodi è che non c'è più un elettorato naturale, è molto mobile. In questo senso parlare a tutti, poi è chiaro che dobbiamo mettere i nostri valori, i nostri progetti e chi ci sta ci sta”. “Il nostro steccato, il nostro elettorato naturale, oggi è limitato e rende impossibile di poterci riportare al governo in una ottica maggioritaria”, ha detto il sindaco di Milano. Rispetto alla campagna elettorale, Sala ha sottolineato che “il tema vero dell'Europa è stato sfiorato. È stata più una campagna aspra di provocazioni. Penso anche che non ne uscirà un il risultato che stravolgerà la situazione e quindi non sono tra quelli che pensano a elezioni a breve”. (Rem)