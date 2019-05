Europee: Di Maio negli studi La7 con fidanzata Virginia, "ottimiziamo il tempo insieme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Luigi Di Maio, in occasione della registrazione della puntata di "Otto e Mezzo" in onda stasera su La7, è arrivato negli studi dell'emittente accompagnato dalla sua fidanzata Virginia Saba, che è rimasta dietro le quinte. A tale proposito, interpellato dalla conduttrice Lilli Gruber, il vicepremier ha detto: "cerchiamo di ottimizzare il tempo insieme e mi fa piacere condividere con lei dei momenti importanti, come questa campagna elettorale". (Rer)