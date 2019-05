Italia-Israele: disposto invio di due Canadair per fronteggiare vasti incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d’intesa con il dipartimento della Protezione civile e il dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto l’invio di due Canadair CL 415, per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando l’area centrale dello Stato d’Israele, a pochi chilometri dalle città di Tel Aviv e Gerusalemme. Lo riferisce il governo italiano in un a nota pubblicata sul proprio sito internet. I violenti incendi boschivi, che hanno portato alla messa in sicurezza preventiva di oltre 3.500 persone, erano già attentamente seguiti dal nostro Paese in stretto contatto con le autorità israeliane. I velivoli sono partiti, questa mattina, dall’aeroporto di Ciampino su richiesta del governo locale, nell’ambito del Voluntary Pool del Meccanismo europeo di Protezione Civile, strumento dell’Unione europea nato per rispondere alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all’Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. A supporto dei piloti, al fine di tenere i necessari contatti con le autorità locali di protezione civile, saranno sul posto anche un rappresentante del dipartimento della Protezione Civile italiana e uno del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (Com)