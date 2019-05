Lavoro: Usb, Questura Roma vieta manifestazione lavoratori McDonald's senza stipendio

- "Dal dicembre dello scorso anno i lavoratori che ogni notte puliscono i negozi McDonald's di Roma non percepiscono lo stipendio. E la stessa retribuzione di dicembre è stata corrisposta solo per metà. I lavoratori sono allo stremo. L'azienda che svolgeva il servizio di pulizie dal 1 aprile è uscita di scena senza pagare gli stipendi arretrati. E le nuove aziende subentrate hanno ripreso solo una parte dei lavoratori". Così una nota di Usb. "Protestare è il minimo in questa situazione. Ma i lavoratori ora hanno anche un secondo problema: la Questura - spiega Usb - nega l'autorizzazione a manifestare davanti ai negozi delle zone centrali della città. In ballo ci sono l'immagine dell'azienda e le questioni di sicurezza che hanno reso off limits tutto il centro della Capitale. Pertanto non è possibile manifestare a piazza di Spagna né a piazza delle Cinque Lune né su via del Tritone. E a piazza dei Cinquecento è consentitomanifestare solo a 15 – quindici – persone! Da tre giorni una delegazione di Usb sta chiedendo l'autorizzazione amanifestare, ma la Questura non solo la nega ma rifiuta persino di mettere per iscritto le motivazioni del divieto, impedendo così qualsiasi possibilità di ricorso. Per i lavoratori del pulimento di McDonald's sembra che non ci sia altraalternativa che continuare a lavorare gratis: o la Questura ha deciso di farsi carico dei loro stipendi?". (Com)