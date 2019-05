Giustizia: Meloni, governo disattende speranze magistrati onorari, Fd'I a loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, denuncia in una nota: "Ancora una volta disattese le speranze dei magistrati onorari. Il governo ancora una volta abbandona al precariato una categoria senza la quale la giustizia in Italia semplicemente potrebbe chiudere i battenti. Difendere la giustizia italiana, la sua efficienza, e il suo puntuale funzionamento significa prima di tutto riconoscere, anche economicamente, il ruolo della magistratura onoraria. Fratelli d'Italia, in Italia e in Europa, resta al fianco di questi straordinari servitori dello Stato che qualcuno evidentemente considera dei servi perché come tali li tratta". (Com)