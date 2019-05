Lavoro: Cominardi, mercoledì confronto su Italpizza

- Il confronto su Italpizza proseguirà mercoledì 29 maggio 2019. È questa la data in cui il sottosegretario Claudio Cominardi incontrerà la società Italpizza, le due cooperative e Confindustria Emilia-Romagna, cioè le parti che, insieme a Uil Trasporti, nei giorni scorsi avevano comunicato al Ministero del Lavoro la decisione di non partecipare al tavolo del 15 maggio. Preso atto delle motivazioni trasmesse dalla società di San Donino, dalle due cooperative e dal sindacato, il sottosegretario ha comunque chiamato i rappresentanti di Uil trasporti il giorno successivo, giovedì 16 maggio, e convocato la parte datoriale per mercoledì 29 maggio alle 12. Cominardi ha fatto sapere di volere "esaminare la questione ascoltando tutte le posizioni, senza escludere alcuna delle parti in causa". (Ren)