Governo: Salvini su Giorgetti, spero che da lunedì tutti tornino serenamente a lavorare

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha escluso che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, si possa dimettere dopo le tensioni con il Movimento cinque stelle nelle ultime settimane. "Spero che da lunedì tornino tutti serenamente a lavorare", ha affermato il leader del Carroccio, ospite di "Pomeriggio Cinque", su Canale 5. "Sono paziente, in modalità zen", ha proseguito il titolare del Viminale, "capisco che gli attacchi dalle opposizioni ci possono stare, non che ci siano però gli alleati del M5s, innervositi dai sondaggi, che attaccano tutti i giorni e bloccano. Gli italiani mi pagano non per fare polemica", ha concluso Salvini, "ma per portare a casa il risultato". (Rin)