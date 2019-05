Turchia: Erdogan annuncia 30 mila nuovi posti di lavoro nel settore sanitario

- Il governo della Turchia ha avviato l’iter per l’assunzione di 29.686 nuovi lavoratori nel settore della sanità pubblica. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, secondo cui una prima fase del programma prevederà l’assunzione di 12 mila impiegati. Il capo dello Stato ha anche sottolineato la tendenza in crescita dei pazienti europei a scegliere la Turchia per ricevere cure mediche. “Gli europei stanno venendo qui. Anche i paesi scandinavi inviano i loro pazienti da noi”, ha osservato Erdogan. Il presidente turco ha quindi evidenziato la necessità di aumentare il numero di infermieri per pazienti e ha promesso che non vi saranno vuoti nel personale. “Stiamo cercando di trasformare il nostro paese in un polo d’attrazione regionale nel settore sanitario”. La Turchia ha raggiunto una capacità di cura di 550 mila pazienti stranieri, secondo le ultime stime citate da Erdogan. “Gli occidentali si fidano dei dottori turchi. I nostri medici e i nostri infermieri sono molto gentili, mai arroganti”, ha quindi sottolineato il presidente turco. (Tua)