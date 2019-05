Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, dialogo bilaterale non si è mai interrotto

- Il dialogo politico tra le autorità di Russia e Italia non si è mai fermato, nemmeno nei momenti più difficili: questo grazie al ruolo cruciale giocato da Mosca nel mantenimento della stabilità internazionale, che i governi che si sono succeduti negli anni hanno sempre riconosciuto. Lo ha dichiarato oggi l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, intervenuto durante la missione imprenditoriale “Italy meets Caucasus” organizzata nella città di Rostov sul Don. “Il dialogo tra Roma e Mosca non ha mai subito battute d’arresto, nemmeno nei momenti peggiori: i governi italiani che si sono succeduti negli anni hanno sempre riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla Federazione Russa nel mantenimento della stabilità sul piano internazionale”, ha detto Terracciano, aggiungendo che questo approccio “rispecchia in pieno la tradizionale politica estera italiana e ha ricadute fortemente positive anche sul partenariato economico-industriale”. L’ambasciatore ha poi ringraziato il console generale onorario Pierpaolo Lodigiani e il governatore Vasilj Golubev, che si sono occupati dell’organizzazione dell’evento. (Rum)