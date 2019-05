Regno Unito: Boldrini (Leu), da propaganda nazionalista solo caos e isolamento

- L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, deputata di Liberi e uguali, afferma in una nota: "Da mesi il parlamento di Londra è bloccato sulla Brexit, un dibattito sterile che non ha portato a nessuna decisione. Le dimissioni di Theresa May sono una logica conseguenza di questa situazione. Quanto sta accadendo in Gran Bretagna - conclude - dimostra che la propaganda nazionalista non produce nient’altro che caos e isolamento". (Com)