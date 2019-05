Messico-Usa: ministro Esteri presenta a Washington piani per controllo migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, si è riunito giovedì a Washington con il sottosegretario di stato Usa, John Sullivan, per discutere delle strategie regionali sulla migrazione. Un incontro, segnala il ministero messicano, cui all'ultimo non ha potuto partecipare il segretario di stato Mike Pompeo, impegnato in una riunione d'urgenza del Consigli di sicurezza nazionale. intervistato dai media ocali, Ebrard ha detto di aver consegnato a Sullivan la sintesi in inglese della strategia del governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador per contrastare la migrazione irregolare proveniente dai paesi del cosiddetto "triangolo nord", Guatemala, El Salvador, Honduras. L'idea di fondo è quella di investire in programmi di sviluppo per ridurre diseguaglianze sociali, causa di violenze e dei tentativi di ricerca di opportunità al nord del continente americano. (segue) (Mec)