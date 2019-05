Messico-Usa: ministro Esteri presenta a Washington piani per controllo migranti (2)

- La strategia si compone di "sette progetti principali, alcuni dei quali sono collegati al tema energetico", ha detto Ebrard citando poi un intervento "molto importante" che sarebbe coordinato dall'Unicef_ "milioni di dollari per le scuole, progetto chiamato 'Unicef Scuole sicure'". L'intero pacchetto verrà ripresentato oggi alla Casa Bianca, in una nuova riunione organizzata con Jared Kushner, consigliere politico non ché genero del presidente Usa, Donlad Trump, e Kevin McAleenan, segretario di stato ad interim per la Sicurezza nazionale. (segue) (Mec)