Messico-Usa: ministro Esteri presenta a Washington piani per controllo migranti (5)

- La Casa Bianca definisce la migrazione dalla frontiera sud una "emergenza nazionale" e ha più volte rimproverato al Messico di non "fare abbastanza" per fermare il flusso. Un monito lanciato anche ai paesi del cosiddetto "triangolo nord", da cui proviene il grosso dei migranti. Lo scorso 10 maggio il Pentagono ha approvato un piano per spendere altri 1,5 miliardi di dollari per costruire 80 miglia (circa 148 km) di muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Secondo quanto riferito da “Fox News”, il segretario alla Difesa Patrick Shanahan ha approvato la ri-assegnazione dei fondi, che erano originariamente destinati al sostegno delle forze di sicurezza afgane e di altri progetti, per contribuire a pagare il muro lungo il confine meridionale. (segue) (Mec)