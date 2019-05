Egitto: Al Sisi chiede il rispetto delle tempistiche dei progetti nella nuova capitale

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fatah al Sisi ha sottolineato oggi la necessità di rispettare la tempistica dei progetti della nuova capitale amministrativa che sta sorgendo a est del Cairo. Lo ha reso noto oggi il portavoce presidenziale Bassam Radi, dando notizia di una visita del capo dello Stato egiziano ai progetti in corso d’opera. Tra questi figurano la Città delle arti e della cultura, il nuovo Teatro dell’Opera, nonché i palazzi del nuovo quartiere governativo. La visita arriva dopo le indiscrezioni filtrate dalla stampa locale secondo cui un importante investitore degli Emirati Arabi Uniti si sarebbe ritirato dallo sviluppo del progetto. La nuova capitale amministrativa coprirà 275 miglia quadrate e dovrebbe attirare circa 7 milioni di residenti. L'ambizioso piano egiziano di costruire una nuova metropoli a 45 chilometri dal Cairo era stato annunciato nel marzo 2015 durante un vertice a Sharm al Sheikh per attirare gli investitori stranieri scappati dall'Egitto dopo la rivolta del 2011. Il progetto è uno dei numerosi annunciati dal presidente Al Sisi per sostenere lo sviluppo dell'economia e creare posti di lavoro per una popolazione, in crescita, di quasi 100 milioni di persone. (Cae)