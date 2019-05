Trasporti: Bussolati (Pd), da Regione sconti con l'elastico su tangenziali milanesi in vista delle elezioni

- Dalla Regione "sconti con l'elastico in vista delle elezioni". È quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati nel commentare la decisione del Consiglio di amministrazione di Milano Serravalle-Milano Tangenziali, concordata con la Regione, di concedere uno sconto del 25 per cento ai pendolari che effettuano almeno 20 passaggi al mese alle barriere di Vimercate, Sesto San Giovanni e Terrazzano. "La Regione - sottolinea Bussolati- non fa altro che reintrodurre tariffe già previste dal 2009 al 2017 e che non escludono rincari su altre tratte da parte del concessionario e, non pesando sui gestori autostradali che hanno contratti 'blindati' con lo stato, per compensazione vanno poi a gravare sulle tariffe degli utenti non agevolati". "Niente di nuovo - conclude Bussolati- dunque, ma a tre giorni dal voto il solito sconto elettorale con l'elastico". (Com)