Europee: Bonino (+Europa), bufala dell’ondata sovranista sta cominciando a perdere pezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di +Europa Emma Bonino, durante la prima tappa della chiusura della campagna elettorale a Milano in piazza della Scala ha parlato di quella che è stata spesso definita l’ondata sovranista in Europa: “La bufala che saremmo stati travolti da un’ondata sovranista e populista in Europa sta cominciando a perdere i pezzi, li ha persi in Olanda e penso che avremmo altre sorprese”. “In Austria quelli di 'onestà, onestà, onestà' non sono riusciti ad arrivare manco a Milano perché li hanno arrestati per strada - ha proseguito Bonino - quindi devo dire che tenere la barra ferma verso dove vogliamo andare è stato impopolare l’anno scorso, ma stiamo facendo non solo un’operazione politica ma anche culturale, cercando di dire ai cittadini che non c’è solo la pancia, ma anche il cervello e il cuore. L’unico futuro per i vostri figli è rafforzare questa Unione Europea contro i tanti Trump, Putin e il Mediterraneo in fiamme, smettendola con le bufale di ‘aiutiamoli a casa loro’”. Sulla questione migranti Bonino attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Salvini non ha molta dimestichezza con le cifre, preferisce dare i numeri, che non è la stessa cosa - ha aggiunto Bonino - ci aveva detto che i 500mila irregolari li espelleva il giorno dopo, poi l’altro giorno se ne esce che sono 90mila, ma questi sono gli ultimi arrivati, i 500mila di prima sono ancora qui perché la gente non evapora”. (Rem)