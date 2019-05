Aerospazio: il Falco Evo di Leonardo “protagonista” della simulazione di Siaarti a Lampedusa

- La maxi simulazione di un evento catastrofico organizzata ieri sull’isola di Lampedusa all’interno del Siaarti Academy Crem, ha visto come protagonista il Falco Evo di Leonardo. L’attività, in cui si simulava un terremoto, è servita a testare il modello di cogestione tra strutture militari, civili e sanitarie in situazioni di emergenza o di crisi. Il drone ha dimostrato ancora una volta le sue potenzialità come sistema tecnologico front end in ambito civile per la salvaguardia delle popolazioni e la gestione emergenze. Il sorvolo del Falco Evo è stato particolarmente efficace per fornire una rapida ricognizione delle aree colpite, la sorveglianza della zona interessata, l’acquisizione delle informazioni attraverso i sensori integrati sul drone e la ridistribuzione dei dati ai centri di controllo e gestione dell’emergenza: elementi essenziali per la gestione di eventi critici, anche in aree difficilmente raggiungibili altrimenti. (segue) (Les)