Aerospazio: il Falco Evo di Leonardo “protagonista” della simulazione di Siaarti a Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Falco non è nuovo a queste attività poiché da tempo viene impiegato nella Missione Onu Monusco delle Nazioni Unite in Congo. Il Falco Evo in particolare è stato recentemente scelto per essere utilizzato per la sorveglianza marittima nello spazio aereo civile italiano e maltese dall’aeroporto di Lampedusa nell’ambito del programma Frontex, finalizzato alla sperimentazione di droni per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea. Il rapporto fra Leonardo e Siaarti è consolidato, visto che è stata avviata anche una cooperazione per mettere a disposizione dell’associazione capacità industriali e tecnologiche, nonché l’esperienza nella realizzazione degli elicotteri per l’elisoccorso. Gli elicotteri Leonardo sono spesso utilizzati per compiti di soccorso e di valutazione dei danni come nel caso dell’AW139 utilizzato da Forze armate, corpi dello Stato e servizi del 118. (Les)