Cinema: Borgonzoni (Lega), Moviement progetto innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e sottosegretario per i Beni e le Attività culturali, con delega al Cinema, scrive in una nota che "il cinema è un'emozione che dura tutto l'anno, per questo ho sostenuto con forza il progetto innovativo Moviement, reso possibile dal Mibac in collaborazione con tutte le categorie che operano nell'industria cinematografica, per far vivere il settore 12 mesi l'anno. Una iniziativa unica, per la prima volta in Italia", prosegue l'esponente del Carroccio, "che mette in campo una programmazione senza precedenti anche per la stagione estiva. Sarà un'estate memorabile dal punto di vista cinematografico, con nuove uscite, blockbuster e tante produzioni di qualità per ogni tipo di pubblico". Borgonzoni interviene così in merito alla campagna del suo ministero in favore di Moviement e del settore cinematografico, con i migliori film in otto settimane. (Com)