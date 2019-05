Monza: polizia locale scopre area usata come parcheggio e discarica abusiva, sequestrata dalla Procura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Monza, Dario Allevi, che ha voluto ringraziare il procuratore della Repubblica, i magistrati e i componenti del Dipartimento Tutela Ambiente e Edilizia della Procura per il lavoro svolto, ha sottolineato che questa operazione “conferma che l'unico modo per combattere la criminalità è portare avanti un'azione sinergica tra istituzioni e magistratura. Il contrasto all'illegalità non si fa a parole o a colpi di polemiche sui giornali. Ma portando avanti - ha concluso - azioni concrete, monitorando costantemente il territorio, prevenendo e reprimendo tutti i comportamenti fuori legge”. (Com)