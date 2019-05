Energia: Messico, multata filiale di Pemex per mancato rispetto standard produzione

- La Commissione nazionale idrocarburi del Messico (Cnh) ha imposto una multa di 24 milioni di pesos (l'equivalente di circa 1,1 milioni di euro) a una filiale della compagnia energetica Pemex (Pemex Exploracion y Produccion, Pep), per non aver rispettato i parametri produttivi presentati per il piano di sviluppo del campo Xanab. Nella riunione straordinaria che chiudeva il processo avviato a febbraio, l'agenzia che regola il comparto petrolifero ha certificato che la Pep ha superato la quota di produzione ottimale del giacimento che la stessa azienda aveva proposto. "I giacimenti hanno una produzione ottimale che se viene superata può recare conseguenze per la sua amministrazione", ha chiarito la Cnh. Pemex ha ora a disposizione un eventuale ricorso. (Mec)