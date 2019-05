Macherio (MB): uomo in arresto cardiaco al supermercato, salvato con defibrillatore

- Ieri sera, alle 18.30, all'Esselunga di Macherio, in provincia di Monza Brianza, un uomo è andato in arresto cardiaco. Due dipendenti, che avevano frequentato il corso di formazione condotto da Areu negli store lombardi della catena di supermercati, sono immediatamente intervenute, aiutate da una cliente che si trovava nel negozio. Le tre soccorritrici hanno utilizzato il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) posizionato pochi mesi fa in tutti i negozi Esselunga. La scarica ha permesso al cuore dell'uomo di riprendersi. Il paziente è stato ricoverato poi in terapia intensiva all'ospedale di Desio. Si tratta - fa sapere Areu in una nota - solo dell'ultimo di una serie di casi analoghi avvenuti nei negozi Esselunga. "Eventi - sottolinea l'azienda regionale di emergenza urgenza - che che danno un bel segnale per la sicurezza di decine di migliaia di persone che vanno a fare la spesa, oltre che l'ennesima riprova che è il cittadino formato a fare la differenza anche nelle situazioni di estrema emergenza come l'arresto cardiaco". A oggi Areu ha formato quasi 220mila cittadini in tutta la Lombardia. (com)