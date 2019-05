Fisco: Meloni, Indici sintetici affidabilità sono studi settore mascherati

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma in una nota che "il Consiglio nazionale dei commercialisti ha colto nel segno, con gli Indici sintetici affidabilità ci troviamo di fronte a studi di settore mascherati sotto mentite spoglie, senza però avere ancora gli strumenti tecnici per poter dare risposte a imprese e lavoratori autonomi. La proroga dei termini di pagamento al 30 settembre delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, fissata al 30 giugno", aggiunge la parlamentare, "mi pare doverosa. Non si tratta di una concessione a professionisti e aziende, ma di un dovere da parte del governo che ha accumulato ritardi rispetto agli Isa che dovevano essere portati a compimento da tempo. Anziché pensare ai diritti dei cittadini, il governo gialloverde ha rivolto la sua attenzione al reddito di cittadinanza e, anche in questo caso", conclude Meloni, "a pagarne i danni è l'Italia che produce e lavora".(Com)