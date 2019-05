Croazia: Juncker a Zagabria il 7 giugno

- Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si recherà il 7 giugno in visita ufficiale a Zagabria. Lo ha annunciato oggi il sito del quotidiano "Jutarnji list" citando una dichiarazione del portavoce della Commissione Ue, Mina Andreeva. Si tratterà della prima visita di Juncker in qualità del presidente della Commissione europea in Croazia.(Zac)