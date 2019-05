Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika"

- Dopo le dimissioni del presidente della Repubblica Abdelaziz Bouteflika, al potere per oltre vent’anni, le autorità algerine hanno fatto partire una campagna giudiziaria che nelle ultime settimane ha portato in carcere personalità simbolo del sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni, noto in Algeria con il termine “le Pouvoir”. Figure di spicco dei vertici politici, economici, militari della cerchia di Bouteflika e non solo sono state coinvolte da una serie di inchieste per corruzione e per complotto "contro il popolo". Una campagna di dimensioni senza precedenti il cui grande promotore è il generale Ahmed Gaid Salah, capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale e viceministro della Difesa. Lo stesso ufficiale che, dopo essere stato per anni considerato un fedelissimo di Bouteflika, si è reso assoluto protagonista nella seconda metà di marzo degli eventi che hanno portato al clamoroso passo indietro del capo dello Stato, passando prima dalla parte del cosiddetto “movimento popolare” che nel frattempo si andava ingrossando per le strade di Algeri e poi chiedendo l’applicazione dell’articolo 102 per la destituzione del presidente. (segue) (Ala)