Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima maxi-inchiesta riguarda un tentativo di cospirazione contro il generale Gaid Salah, da quest’ultimo denunciato già il 30 marzo 2019, pochi giorni prima delle dimissioni forzate dell’ex presidente. Secondo l’accusa, Said Bouteflika avrebbe contattato diverse importanti personalità politiche e militari, fra i quali “Toufik”, Tartag e Hanoune, con l’obiettivo di preparare una transizione “pilotata” e di estromettere dal potere Gaid Salah. Al centro dell’impianto accusatorio vi è una riunione che i protagonisti dell’inchiesta avrebbero tenuto alla fine di marzo con funzionari di intelligence straniere. In quel momento il capo dell’Esercito nazionale popolare aveva già richiesto per Bouteflika l’applicazione dell’articolo 102 della Costituzione, che prevede la destituzione del presidente della Repubblica per incapacità fisica. (segue) (Ala)