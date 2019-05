Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika" (4)

- Said Bouteflika aveva mantenuto contatti con “Toufik” nonostante le divergenze tra quest’ultimo e il fratello Abdelaziz, iniziate nel 2013. All’epoca “Toufik” era considerato l’uomo più potente del paese. In quell’anno il capo dello Stato subì un ictus che ne mise seriamente in discussione le capacità di svolgere le proprie funzioni; il capo del Drs intervenne per cercare di favorire un allontanamento di Bouteflika dal potere, ma la famiglia del presidente resistette e due anni dopo, nel 2015, mise fine alle funzioni del generale, operando contestualmente una ristrutturazione del sistema d’intelligence a totale vantaggio dello Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale. Dopo il 22 febbraio, tuttavia, l’entourage di Bouteflika ha intuito che il “movimento popolare” aveva guadagnato troppo slancio e che Gaid Salah, dopo essersi rifiutato d’intervenire per fermare le manifestazioni, avrebbe cercato di prendere il controllo della situazione. È in quella fase che, secondo l’accusa, Said Bouteflika avrebbe tenuto una serie di riunioni con ex ufficiali influenti, aiutato dal nuovo capo dell’intelligence Tartag. (segue) (Ala)