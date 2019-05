Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika" (5)

- A queste riunioni avrebbero partecipato, tra gli altri, anche l’ex capo di Stato maggiore della Difesa Khaled Nezzar e l’ex presidente della Repubblica Liamine Zeroual. Come recentemente affermato da Nezzar, lo scopo degli incontri era quello di nominare un nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale in grado di seguire le direttive della presidenza e intervenire per reprimere le manifestazioni popolari. A uno degli incontri, il 27 marzo, avrebbe partecipato anche la leader del Pt Louisa Hanoune, finita anche lei nella maxi-inchiesta della procura militare di Blida, a sud di Algeri. (segue) (Ala)