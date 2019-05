Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika" (6)

- Una delle testimonianze più importanti a disposizione dell’accusa è proprio quella del generale Nezzar. “Durante un incontro – ha rivelato agli inquirenti – Said Bouteflika mi ha chiesto un’opinione sulla situazione attuale nel paese. Successivamente mi ha detto che se il popolo non avesse risposto favorevolmente all’appello del presidente della Repubblica per l’estensione del mandato e l’avvio di un periodo di transizione, sarebbe stato dichiarato lo stato d’allerta o lo stato d’assedio nel paese”. Successivamente, Said Bouteflika avrebbe contattato Nezzar nuovamente, pochi giorni prima del 2 aprile, per chiedergli un’opinione a proposito della possibilità di metter fine alle funzioni del generale Gaid Salah. Quest’ultimo sarebbe stato messo solo allora al corrente di un tentativo in corso di “destabilizzare i vertici dell’esercito” e di “agire contro la volontà del popolo”, che chiedeva a tutti i costi un passo indietro al presidente Bouteflika. Secondo lo stesso Gaid Salah, altre personalità potrebbero finire in carcere a Blida nei prossimi giorni nel quadro della stessa inchiesta. (segue) (Ala)