Algeria: gli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie sul "sistema-Bouteflika" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per portare a termine tale opera, peraltro, è stato nominato un nuovo procuratore del tribunale di Algeri, Belkacem Zeghmati, che era stato rimosso dallo stesso incarico nel 2015 proprio da Bouteflika. In precedenza, infatti, Zeghmati aveva emesso un mandato di cattura nei confronti dell’ex ministro dell’Energia Chakib Khelil, considerato molto vicino a Bouteflika e sospettato di corruzione. A riportarlo al precedente incarico, adesso, è stato il nuovo presidente della Repubblica ad interim, Abdelkader Bensalah, il quale ha anche nominato Bendaas Faycal come nuovo procuratore del tribunale di Sidi M’Hamed. È qui che si svolgono la maggior parte delle udienze in questi giorni. Infine, Bensalah ha operato una sostituzione ai vertici dell’Ufficio centrale per la lotta alla corruzione, affidando l’incarico a Mokhtar Lakhdari, già consigliere della Corte suprema. (Ala)