Libia: scoppiato un incendio nella clinica della National Oil Corporation a Tripoli

- Un incendio è scoppiato oggi nella clinica della National Oil Corporation (Noc) di Tripoli, struttura che fornisce servizi sanitari ai dipendenti della compagnia energetica statale libica e ai cittadini libici. Lo ha annunciato la stessa azienda sul suo account Twitter. Al momento non sono stati segnalati feriti. La direzione della clinica ha attuato le procedure anti-incendio per portare fuori dall’edificio i pazienti e il personale. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme. La Noc non ha specificato le cause dell'incendio divampato nella clinica situata nella regione di Gargour, a sud-ovest di Tripoli, vicino alle zone degli scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj e gli uomini dell'Esercito nazionale libico (Lna) comandato del generale Khalifa Haftar. (Lit)