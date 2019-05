Energia: ministro russo Oreshkin, Transneft in grado di risolvere questione petrolio contaminato

- La compagnia russa Transneft ha risorse sufficienti per affrontare la situazione relativa al petrolio contaminato erogato attraverso l'Oleodotto dell’amicizia (Druzhba). Lo ha detto oggi il ministro per lo Sviluppo economico russo Maksim Oreshkin. "Per prima cosa dobbiamo determinare l'ammontare dei danni, dettaglio che non è stato completamente identificato perché è necessario un lavoro tecnico molto complicato per questa valutazione", ha detto Oreshkin in un briefing con la stampa. "Transneft è una società forte economicamente, quindi ha tutte le risorse, comprese quelle necessarie per affrontare i problemi che sono stati creati", ha sottolineato Oreshkin. Il problema sulla qualità del petrolio che dalla Russia giungeva alla Bielorussia attraverso l'oleodotto Druzhba è sorto il mese scorso, determinando un'interruzione del transito del petrolio verso l'Europa attraverso la Bielorussia, l'Ucraina e la Polonia. L'operatore del trasporto russo Transneft ha riconosciuto la presenza di un alto contenuto di cloruri e ha annunciato misure per risolvere il problema il prima possibile. Il flusso di petrolio dalla Russia alla Bielorussia è ripreso all'inizio del mese di maggio. (Rum)