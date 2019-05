Scuola: Salvini, altre migliaia di posti lavoro per migliorarla, brava Bongiorno

- Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, commenta il via libera ai concorsi per docenti di scuola primaria e dell'infanzia da parte del ministro per la Pubblica amministrazione e afferma: "Brava ministro Bongiorno. Altra promessa mantenuta, altre migliaia di posti di lavoro per migliorare la scuola italiana". (Rin)