Roma: lunedì convegno Istat e Asvis su "Misurazione dello sviluppo sostenibile"

- In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, Istat e Asvis hanno organizzato il convegno “Misurazione dello sviluppo sostenibile”. L’appuntamento è per lunedì 27 maggio dalle 10 presso il Palazzo della Cooperazione in via Torino 146, Roma. Nel corso dell’evento, istituzioni nazionali e internazionali si confronteranno sulle innovazioni sviluppate e le problematiche affrontate per la produzione di statistiche utili per misurare lo sviluppo sostenibile, come declinato nell’Agenda 2030. Introdurrà i lavori il prof Enrico Giovannini, portavoce Asvis, mentre al prof Maurizio Vichi dell’Università La Sapienza sarà affidato il compito di moderare l’incontro. Sono previsti gli interventi di Angela Ferruzza (Istat), Filomena Maggino (Asvis), Alessio Capriolo (Ispra), Simon-Johannes Bley (Eurostat), Pietro Gennari (Fao) e Guido Schmidt-Traub (Sdsn). Dopo il dibattito, chiuderà i lavori Roberto Monducci, capo dipartimento Istat per la produzione statistica. Le Nazioni Unite hanno definito oltre 200 indicatori necessari per misurare l’andamento dei Paesi firmatari verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 considerando diversi domini: ambientale, sociale, economico, istituzionale. (segue) (Ren)