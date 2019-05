Roma: lunedì convegno Istat e Asvis su "Misurazione dello sviluppo sostenibile" (2)

- Si tratta di una sfida globale che riguarda anche la misurazione statistica e che promuove attività sinergiche tra istituzioni nell’ambito del Sistema statistico nazionale. Misurare e analizzare le tematiche connesse al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile offrirebbe l’opportunità di considerare anche domini meno consueti per la statistica ufficiale, insieme a istituzioni internazionali e nazionali. La ricchezza informativa del Sistema Istat dedicato agli Sdgs offrirebbe la possibilità a tutti di misurare, analizzare e monitorare la situazione italiana. Le misure statistiche rese disponibili costituirebbero, infatti, anche la base informativa utile per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e per le Strategie regionali. L’Istat e gli altri enti del Sistema statistico nazionale, costruendo l’informazione statistica ufficiale necessaria, contribuiscono alla realizzazione di questo progetto globale. (Ren)