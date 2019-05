Cina: funzionari italiani chiedono a Ue minori restrizioni su cooperazione commerciale con Pechino

- Funzionari ed esperti del governo italiano chiedono all'Unione Europea (Ue) di ridurre le restrizioni agli stati membri che desiderano migliorare la cooperazione commerciale con la Cina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Michele Geraci, sottosegretario del ministero dello Sviluppo Economico italiano, ha dichiarato che l'Ue dovrebbe negoziare accordi commerciali come entità unica, ma dovrebbe anche tener conto dell'unicità di ogni stato membro. "Quando i funzionari europei discutono di politica commerciale con, diciamo la Cina, l'obiettivo è massimizzare i benefici per l'Europa nel suo insieme perché questa è un mercato unico. Ma vogliamo anche aggiungere un'analisi a livello di paese per paese", ha detto Geraci. (segue) (Cip)